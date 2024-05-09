Zehra Güneş'in süper minisi yıktı geçti. İspanya'yı da salladı

Hamza Özalkuş
Zehra Güneş'in süper minisi yıktı geçti. İspanya'yı da salladı
VakıfBank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş, İspanya tatilinden attığı fotoğraflarla sosyal medyayı yıktı geçti.

VakıfBank'ın ve milli takımın en önemli isimlerinden birisi olan Zehra Güneş, yoğun geçen sezon sonrası tatilin tadını çıkarmaya devam ediyor.

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İSPANYA'YI DA SALLADI
A Milli Takım'ın oynayacağı Milletler Ligi turnuvası öncesi yurt dışına çıkan Zehra Güneş, tatilini İspanya'da geçiriyor.

Başarılı voleybolcu, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflardaki güzelliğiyle yine büyülemeyi başardı.

İspanya sokaklarında mini eteği ve şık kombini ile fotoğraflar paylaşan Zehra, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Zehra Güneş, paylaştığı fotoğraflara 'ama önce kahve lütfen' notunu düştü.

Instagram'da 3.8 milyon takipçiye sahip olan Zehra'nın paylaştığı fotoğrafa binlerce beğeni gelirken, sayısız yorum yağdı.

Ayrıca Zehra'nın voleybolcu arkadaşları da fotoğrafa yorum yapmayı ihmal etmedi.

İşte Zehra Güneş'in paylaşımları;

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