Mehmet Emin Karamehmet'in iki fotoğrafı ortaya çıktı. Biri şu anki hali biri barmen kıyafetli

Forbes dergisinin 2000 yılında dünyanın en zengin 29. insanı seçilen ve Yapı Kredi Bankası, Pamukbank, BMC, Turkcell, Superonline, Digiturk, Skyturk360, Show TV, Akşam Gazetesi ile BMC gibi birçok şirketin sahibi ve kurucusu olan Mehmet Emin Karamehmet'in yıllar sonra, son haliyle bir fotoğrafı paylaşıldı.

80 yaşındaki olan Mehmet Emin Karamehmet, 30 yıl önce kurduğu GSM şirketi Turkcell'in eski CEO'su Murat Erkan ile aynı karedeydi.

8 milyar dolarlık servetiyle Karamehmet, bu zamana kadar en üst sıraya çıkan Türkiyeli unvanını da elde etmişti.

BARMENLİK YAPTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Türkiye o fotoğrafı ve Mehmet Emin Karamehmet'in nasıl yaşlandığını konuşurken bu kez geçmişte bir başka fotoğraf yayınlandı.

Türklider Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Şenver, Mehmet Emin Karamehmet ile birlikte barmenlik yaptıkları bir güne ait anıyı sosyal medya hesabı Linkedin'den şu ifadeleri kullandı:

"İş adamı Mehmet Emin Karamehmet, beni sever ve beğenirdi. Kendisi ile bir akşam Robert Kolej Bizim Tepe Tesislerinde birlikte barmen olmuştuk. Misafirlerimize kokteyller yapmıştık"

İŞTE O GÖRÜNTÜ...