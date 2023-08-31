Mehmet Faraç alkol yasağının ardındaki asıl baskının ne olduğunu açıkladı

İstanbul Valiliği’nin halka açık bazı alanlar alkollü içki içilmesine yasak getirmesine Mehmet Faraç, tepki göstererek yasağın ardındaki gerçek baskıyı söyledi.

Mehmet Faraç alkol yasağının ardındaki asıl baskının ne olduğunu açıkladı

İstanbul Valiliği, açıkladığı son karar ile halka açık deniz ve sahil kenarlarında, plaj, park, piknik ve mesire alanlarında alkollü içki içmenin yasak olduğunu açıkladı. Valilik kararın bir yasak hatırlatma genelgesi olduğunu söylerken karar yargıya da taşındı.

Yeniçağ Gazetesi yazarı Mehmet Faraç konuya hem tepki gösterdi hem de yasağın ardındaki asıl baskıyı ortaya çıkardı.

Faraç, “Herkes Türkiyede alkol yasağının perde gerisinde aslında hangi baskının olduğunun çok iyi farkında!

Böyle devlet mi olur. Sınırlar delik deşik teröristi, hırsızı uyuşturucu kaçakçısı elini kolunu sallayarak memlekete giriyor.” İfadelerini kullandı.

Faraç Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

Size ne be; kimseyi rahatsız etmediği, zarar vermediği sürece, kim nerede-ne isterse yer içer. Haddinizi aşmayın, başka ülkelerin zırvalarını örnek göstererek millete ayar çekmeyin. Herkes Türkiye'de alkol yasağının perde gerisinde aslında hangi baskının olduğunun çok iyi farkında!

Böyle devlet mi olur. Sınırlar delik deşik teröristi, hırsızı uyuşturucu kaçakçısı elini kolunu sallayarak memlekete giriyor. Sınırlara sahip çıkamayanlar plajlarda, parklarda kimseyi rahatsız etmeden bira içenleri çembere almaya çalışıyor. Memleketin tek derdi bu mu şimdi?..

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Valiliği, açıkladığı son karar ile halka açık deniz ve sahil kenarlarında, plaj, park, piknik ve mesire alanlarında alkollü içki içmenin yasak olduğunu açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alkol satışı ve tüketilmesi ruhsatı bulunan işletmelerin dışında park, piknik ve mesire alanı, sahil bandı, plaj vb alanlarda çevrenin rahatsız edilmemesi, olumsuz görüntülerin oluşmasına mahal vermemek amacıyla alkoş satışı ve tüketilmesinin önlenmesi,

Bahsi geçen yerlerde emniyet/jandarma ve zabıta birimleri tarafından sorumluluk alanlarında etkin bir şekilde denetimlerin yapılarak asayişi, halkımızın huzur ve güvenliğini bozacak olaylara meydan verilmemesi, Kanun, Yönetmelik ve Genel Emir hükümlerine uymayan kişiler ve işletmeler hakkında yasal işlem yapılması,

Hususlarında konunun sıralı/sorumlu amirler ve yerel yönetimlerce titizlikle takip edilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususu ilanen tebliğ olunur. Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim. İstanbul Valisi Davut Gül"

617 LİRA PARA CEZASI UYGULANACAK

Açıklanan karar sonrası halka açık alanlarda alkol tüketenlere 617 lira para cezası uygulanacak. Alkol kullanan kişinin sarhoş olması halinde, kişinin sarhoşluğu geçene kadar kontrol altında tutulacak.

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