HÜDAPAR alkol yasağının genişletilmesini istedi. Hizbullah'ın uzantısını AKP meclise soktu

Editör: Ayşe Memiş

İstanbul Valiliği, açıkladığı son karar ile halka açık deniz ve sahil kenarlarında, plaj, park, piknik ve mesire alanlarında alkollü içki içmenin yasak olduğunu açıkladı.

AKP’nin ortağı ve Gaffar Okkan ile 5 polisi şehit eden Hizbullah terör örgütüyle bağlantısı tartışılan HÜDAPAR’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

AKP listelerinden Meclis'te 4 vekille temsil hakkı bulan HÜDAPAR İstanbul İl Başkanı İsa Güvendik alkol yasağının genişletilmesini istedi.

Güvendik sosyal medyada hesabında şu açıklamayı yaptı:

İstanbul Valiliği'nin alkol yasağı hukuka uygundur ve yerinde alınmış bir karardır. Valiliği'nin aldığı karar sonrası yıpratılmaya çalışılmasını kınıyorum. Halka açık olan sosyal mekanların huzuru adına atılmış bu adım kıymetlidir, genişleterek devam etmelidir.

ALKOL YASAĞI GETİRİLDİ

İstanbul Valiliği, açıkladığı son karar ile halka açık deniz ve sahil kenarlarında, plaj, park, piknik ve mesire alanlarında alkollü içki içmenin yasak olduğunu açıkladı.

Açıklanan karar sonrası halka açık alanlarda alkol tüketenlere 617 lira para cezası uygulanacak. Alkol kullanan kişinin sarhoş olması halinde, kişinin sarhoşluğu geçene kadar kontrol altında tutulacak.

HİZBULLAH GAFFAR OKKAN VE 5 POLİSİ ŞEHİT ETTİ

24 Ocak 2001'de, dönemin Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'a Şehitlik semtinde silahlı saldırı düzenlenmişti. Makam aracıyla Emniyet Müdürlüğü'nden Valilik binasına giden araç pusuya düşürülmüş, saldırıda Gaffar Okkan ve polis memurları Mehmet Kamalı, Mehmet Sepetçi, Selahattin Baysoy, Sabri Kün ve Atilla Durmuş hayatını kaybetmişti.

Gaffar Okkan'ın 2000 yılında Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu'nun İstanbul Beykoz'da villasına yapılan operasyonda adı geçen isimlerden olduğu ve bu yüzden örgüt tarafından hedef alındığı, hala çözülemeyen suikastın Hizbullah tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı.

Saldırının faillerinden Suat Çetin "yeniden yargılama" sonucu 28 Ocak 2019'da tahliye edilmiş, böylece cezaevinde Okkan suikastına ilişkin tutuklu kalmamıştı. HÜDAPAR AKP listelerinden meclise girerken şehit Gaffar Okkan ile şehit koruma polislerinin kemikleri sızlıyor.