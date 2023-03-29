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Mehmet Faraç muhalefeti uyardı: Sakın bunları aday göstermeyin

Yeniçağ Gazetesi yazarı Mehmet Faraç sosyal medya hesabı üzerinden muhalefeti uyardı. Kimlerin aday gösterilmemesi gerektiğini yazdı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 11:19
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Mehmet Faraç muhalefeti uyardı

Mehmet Faraç muhalefeti uyardı: Sakın bunları aday göstermeyin
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14 Mayıs seçimleri yaklaşırken seçime katılacak partilerde aday adaylığı yarışı hız kazanmış durumda. Aday adayları belli olurken şaibeli isimlerin listelerde yer alması seçmenler tarafından sertçe eleştiriliyor.

İsimlerin tartışıldığı şu günlerde muhalefete bir uyarı da Yeniçağ Gazetesi yazarı Mehmet Faraç’tan geldi. Faraç, Twitter hesabı üzerinden yaptığı uyarıda kimlerin aday olmaması gerektiğini yazdı. İşte o mesaj;

SAKIN ola listelerinize Taraf tetikçilerini, Atatürk'e kefere diyenleri, katil imasında bulunanları, parti binasından Türk bayrağını kaldıran asansör tüccarlarını, Anıtkabir'e harcanan paraya laf edenleri, PKK gibi özerklik isteyenleri, Fetö ve İskilipli hayranlarını koymayın. SAKIN!

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