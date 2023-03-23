Mehmet Faraç ünlü markadaki skandalı açıkladı. Ticaret Bakanlığını göreve davet etti. Firma iddialara sessiz

Mehmet Faraç, 2011 yılında kurulan, ünlü ev tekstili ve dekorasyon markası MadameCoco'yu etiketleyerek aldığı ürünlerin "döküldüğü"nü söyledi ve ekledi "ürünlerinizin ne kadarı Çin malı ve ne kadar kaliteli..."

Firmadan yanıt alamadığını belirten Mehmet Faraç, Ticaret Bakanlığını ve firmadaki sorumluları göreve çağırdı.

İşte Faraç'ın paylaşımı;

"KÖTÜ BİR DENEYİM YAŞADIM..."

"Acaba @ticaret bakanlığı ne kadar denetliyor? @MadameCocoTR diye bir firma var, kötü bir deneyim yaşadığım için günlerdir soruyorum "ürünlerinizin ne kadarı Çin malı ve ne kadar kaliteli" diye, susuyorlar!!! Buradan alınan bazı ürünler niye dökülüyor? Bu şirketin CEO'su yok mu?"

Faraç'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağıyor.

Madame Coco kimin?

Madame Coco, 2011 yılında İlhan Tanacı tarafından kurulmuştur. Dünya genelinde 17 farklı ülkede faaliyet göstermektedir. 350 mağazası ile hizmet vermektedir. İTÜ Makine Fakültesi’nde Tekstil Mühendisliği eğitimi almış olan Sn. İlhan Tanacı tekstil ve perakende sektörlerinde muhtelif şirketlerde kurucu ortak olarak çeşitli ulusal markaları oluşturup, Marka Yönetimi ve Perakendecilik alanlarında uzmanlaşmıştır. 2011 yılında kurduğu Madame Coco markasını bünyesinde bulunduran Deha Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkanı’dır.