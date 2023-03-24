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Mehmet Faraç açıkladı. TIME Dergisi seçimden sonra kimi kapak yapacak

Mehmet Faraç'ın TIME Dergisi'nin seçimden sonra kimi kapak yapacağını sorduğu yazısı paylaşım rekoru kırdı. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 14:17
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TIME Dergisi seçimden sonra kimi kapak yapacak

Mehmet Faraç açıkladı. TIME Dergisi seçimden sonra kimi kapak yapacak
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Seçimlere sayılı günler var. Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç bugünkü yazısında; Time Dergisi'nin1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ü kapak yaptığını hatırlatarak; Aydınlanma Devrimi'ne inanan milyonlarca Atatürkçü yurttaşın, Time ve benzerlerine nasıl bir kapak yazdıracağının bilincine varması gerektiğini hatırlattı.

Faraç yazısında seçimleri işaret ederek 'Sosyal, siyasa, ekonomik açıdan 85 milyonun gündemine ve bu coğrafyayı izleyen Avrupa, Amerika ve emperyal düzenin manşetlerine "hangi kapak"la yansıyacak' diye sordu ve çok önemli bir not düştü...

İşte Mehmet Faraç'ın bugünkü yazısı;

 

 

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