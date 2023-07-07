Mehmet Faraç zeytinliklerin, tarım alanlarının betona gömülmesinin yakan bedelini açıkladı

Editör: Özge Ceren Çimen

Depremden yara alan bölgelerden biri Şanlıurfa’daki betonlaşma ve çarpık kentleşme ortaya çıktı.

Her yaz ayında sıcaklığın en üst seviyelere çıktığı Şanlıurfa’da doğaya ihanet sıcaklığı on katına çıkardı.

Yeniçağ Gazetesi yazarı Mehmet Faraç, bir haftadır Şanlıurfa’da olduğunu belirterek 50 dereceye ulaşan sıcaklığın şehri yaktığını söyledi.

Faraç, Şanlıurfa’da dağların boş zeytinliklerin, fıstıklıkların, narlıkların, bağlar, bahçelerin, tarım alanlarının ve verimli ovaların betona ve çarpık yapılaşmaya teslim olduğunu açıkladı.

Fotoğraflardan anlaşılacağı üzere tarım arazilerinin, bağların etrafına büyük binalar dikilmiş.

Sosyal medya hesabından kente dair fotoğraflar paylaşan Faraç şu ifadeleri kullandı:

Bir haftadır Urfa'dayım. 50 dereceye ulaşan sıcaklık şehri yakıyor. Sıcağı on katına çıkaran ise doğaya ihanet; Çevre dağlar boş zeytinlikler, fıstıklıklar, narlıklar, bağlar, bahçeler, tarım alanları ve verimli ovalar ise betona ve çarpık yapılaşmaya teslim. URFAYI KİMLER KATLETTİ?

Öte yandan Faraç, daha önceki yazılarında da bu konuya değinmişti. Faraç yazısında da “Harran Ovası Moğollar''ın saldırısıyla suya hasret kalsa da, Urfa merkezi temiz su kaynakları, sarayı andıran evleri, bağları-bahçeleri, çevresindeki fıstıklık ve zeytinliklerle sadece bir doğa ve tarih cenneti değil, Roma dönemindeki "Edessa" tanımlamasıyla da "suyu bol şehir" olarak bilinmesine dikkat çekti.” demişti.

Faraç yazısında şehir merkezindeki tarihi doğayı yok eden plansız yapılaşmadan ağır biçimde etkilenen derenin bir bölümünün üzeri kapatılırken, bazı bölgelerde AVM ve işhanları yapıldığını, park olarak kullanılan alanlardaki skandal müdahaleler ise suyun akışını tamamen kestiğini söylemişti.