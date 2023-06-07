Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü’nde açıkladığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve yeni Kabine üyeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni dönemde Mehmet Özhaseki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevini yürütecek. Peki, Mehmet Özhaseki kimdir? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki hangi görevlerde bulundu?

MEHMET ÖZHASEKİ KİMDİR?

Mehmet Özhaseki 1957 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Ancak o günlerde Türkiye'ye hakim olan siyasi şartlar sebebiyle buradaki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Buradan mezun olduktan sonra, Avukatlık stajını Kayseri Adliyesi'nde yaptı. Ancak avukatlık mesleğini icra etmedi. Tekstil üzerine faaliyet yürüten aile şirketinin başına geçti. Mehmet Özhaseki 1994 yılına kadar ticaret hayatının içinde aktif olarak yer aldı.

Mehmet Özhaseki 27 Mart 1994 mahalli seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığı'nı kazandı. 23 Haziran 1998 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirildi.

Mehmet Özhaseki 18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

28 Mart 2004 yerel seçimlerinde 3. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Mehmet Özhaseki, 29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde aday olup 4. ve 5. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Mehmet Özhaseki, AKP’den milletvekilliği adaylığı için 10 Şubat 2015 tarihinde büyükşehir belediye başkanlığından istifa etti. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde AKP Kayseri milletvekili olarak seçildi.

Mehmet Özhaseki 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AKP Olağan Büyük Kongresi'nin ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak yer aldı.

Mehmet Özhaseki 1 Kasım 2015 tarihinde yinelenen genel seçimlerde tekrar Kayseri Milletvekili olarak seçildi ve 26. Dönem Kayseri Milletvekili oldu.

Mehmet Özhaseki 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde Kayseri Milletvekili olarak seçildi ve 27. Dönem Kayseri Milletvekili oldu.