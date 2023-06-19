Mehmet Şimşek bütçe harcamaları konusunda çok şaşırmış. İşte şaşkınlığının sebebi

Mehmet Şimşek, AKP hükümetlerinde Maliye Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı gibi önemli görevlerde bulundu. 2018 yılında faiz artırımını savunduğu için kabine dışı kalan Şimşek, son seçimden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle tekrar bakan oldu.

Şimşek'in bütçe harcamalarında esnekliğin kalmadığını gördüğünde çok şaşırdığı belirtildi.

10Haber yazarı Erdal Sağlam, bugünkü yazısında Şimşek ile ilgili kulis bilgilerini aktardı.

Sağlam, Şimşek'in önerisiyle atanan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yüksek faiz artırımına gideceğini ancak bütçe açıklarının kontrol altına alınamaması durumunda yabancı fon akışının sağlanamayacağını yazdı.

Sağlam, yazısında şu ifadelere yer verdi:

'BÜTÇE HARCAMALARININ YÜZDE 9'U ÜZERİNDE ÇALIŞABİLECEKLERMİŞ'

"Mehmet Şimşek, yakınlarına bütçe imkanlarına baktığını, tasarruf etmek için bütçe harcamalarının ancak yüzde 9’u üzerinde çalışabileceklerini anladıklarını söylemiş. Şimşek’in bütçe harcamalarında esnekliğin hiç kalmamasına, geri kalan harcamaların donmuş hale gelmesine çok şaşırdığı belirtiliyor. Geçen günlerde Şimşek’in 'tablo tahmin ettiğimden daha ağırmış' demesinin ardında da bütçe tablosunun yer aldığı tahmin ediliyor.

Bilgi veren uzmanlar bütçenin bu kadar donmuş harcamalardan oluşmasının 2000’li yıllardan önce görüldüğünü, son dönemdeki özellikle borçlanmadaki artışa, deprem, EYT, KKM gibi faktörlerin eklenmesiyle bütçe kalemlerinin neredeyse tümüyle donma noktasına geldiğini belirtiyorlar.

Şimşek’in tasarruf için bütçe harcamalarının ancak yüzde 9’u üzerinde çalışabildiklerini söylediği ancak yapılacak tasarrufun bütçe toplamının yüzde 2-3’ünü geçmesinin pek mümkün olmadığı hesaplanıyor. Geçtiğimiz hafta yapılan Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nda bu durumun ele alındığı öğrenilirken, orta vadeli program hazırlıkları kapsamında neler yapılabileceği üzerinde çalışmaların başladığı belirtiliyor. (...)"