Mehmet Şimşek FATF toplantısı için Singapur'a gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) toplantısına katılmak maksadıyla ay sonunda Singapur'a gidecek. Piyasada, Bakan Şimşek'in katılacağı FATF toplantısında Türkiye'nin gri listeden çıkarılabileceğine yönelik beklentiler yer alıyor.

Söz konusu toplantı 28 Haziran’da yapılacak. Uluslararası mali suçlarla mücadelede ülkelerin performanslarını inceleyen FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021'de gri listeye dahil edilmişti.

ŞİMŞEK HAZİRAN AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Şubat'ta yaptığı açıklama kapsamında, FATF ile Türkiye'yi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmaları tamamladıklarını belirtmişti. Şimşek, "Haziran ayında yapılacak yerinde denetim ile gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak" değerlendirmesinde bulundu.

FAFT'IN GRİ LİSTESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF), 1989'da suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi maksadıyla İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (Organization for Economic Co-operation and Development - OECD) tarafından kurulan bir organizasyon.

Dünya çapında 200’den fazla ülke FATF tavsiyelerine uyacağını taahhüt etti. Türkiye de 1991'de FATF tavsiyelerini kabul ederek teşkilata üye olmuştu.

Bu çerçevede finansal ve finansal olmayan kuruluşlardan suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesiyle ilgili veri toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve gerektiğinde detaylı değerlendirme yapmak veya yaptırmak suretiyle 1997'de Maliye Bakanlığı bünyesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) kuruldu.