Mehmet Şimşek IMF Başkan Yardımcısı ile el sıkıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Şimşek IMF Başkan Yardımcısı ile el sıkıştı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ile "Bahar Toplantıları" kapsamında bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ile yan yana geldi. Gopinath'ın, bu görüşmeye ilişkin "X" hesabından, "Dünyanın görünümü üzerine mükemmel sohbet" başlığı ile paylaştığı kareler dikkat çekti.Şimşek, Gopinath’ın kendisini etiketlediği paylaşıma henüz bir etkileşimde bulunmadı.

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"BİZ DE BUNU TAVSİYE EDERDİK"

IMF Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında Avrupa bölgesi ekonomilerine ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Alfred Kammer, Türkiye'deki 'reform programını' desteklediklerini ifade ederek, "Biz de bu önlemleri tavsiye ederdik" dedi. Kammer, geçen yılın ortalarında Türkiye'de bir politika değişikliği gördüklerini, parasal tarafta ciddi bir sıkılaşma ve mali tarafta deprem nedeniyle artan harcamaları karşılamak da dahil olmak üzere mali konsolidasyon olduğunu söyledi.

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