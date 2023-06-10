Mehmet Şimşek Resmi Gazete'den öğrendi iddiası

Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine Hafize Gaye Erkan atandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski Başkanı Kavcıoğlu ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı'na getirildi.

10 Haber yazarı Erdal Sağlam, bugünkü "Bomba kulis: Kavcıoğlu atamasını Resmi Gazete'den öğrenmiş" başlıklı yazısında Kavcıoğlu’nun BDDK başkanlığına atanmasının Şimşek için sürpriz olduğunu belirtti. Sağlam yazısında, Şimşek'in atamayı soran yakınlarına, durumu Resmi Gazete’den öğrendiğini söylediğini belirtti.

"ATAMA ŞİMŞEK'İN MORELİNİ BOZMUŞ"

Sağlam, "Beraber çalışabileceği çok sayıda isim sunmasına rağmen, bu isimlerin dışında Kavcıoğlu’nun atanması, kendisine sorulmadan yapılması, doğal olarak Şimşek’in moralini bozmuş" diye yazdı.

İddiaya göre Kavcıoğlu'nun ataması basit bir karar değil bundan sonra ekonomi yönetiminde çıkacak ihtilafların da bir göstergesi.

ŞİMŞEK'İN LİSTESİNDE KAVCIOĞLU YOKTU

Şimşek’in BDDK başkanlığına atanacak kişi konusunda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a çok sayıda ismin yer aldığı bir liste sunduğu ama Kavcıoğlu isminin bu listede yer almadığını öğrenildi.

Ekonomistler, Kavcıoğlu’nun ‘gölge bakan’ gibi oyunda tutulduğunu ve Mehmet Şimşek’in markaj altına alındığı değerlendirmesini yapmıştı.