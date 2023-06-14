Erdoğan’ı Mehmet Şimşek için kimlerin ikna ettiği ortaya çıktı

Kısa Dalga’nın Middle East Eye’dan Ragıp Soylu’nun “Mehmet Şimşek, Erdoğan'ı düşük faiz politikasından vazgeçmeye nasıl ikna etti?” başlıklı haberinden aktardığına göre, Şimşek’in göreve gelmeden öncesinde Erdoğan ile yaptığı bir toplantıya ve sonrasında Erdoğan’ın ikna edilmesine ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atıldı.



Haberde şu bilgiler yer aldı: “İki buçuk saat süren görüşme sırasında ekonomist ve eski maliye bakanı Şimşek, Türkiye ekonomisine ilişkin elindeki tüm verileri ortaya koydu. Şimşek, Cumhurbaşkanı'na ülkenin durumuyla ilgili kapsamlı bir fotoğraf sundu."



“MEHMET ŞİMŞEK’İN SUNUMU ERDOĞAN’I RAHATSIZ ETTİ”

Toplantı hakkında bilgi sahibi üç kaynağın Middle East Eye'a verdiği bilgiye göre bu sunum Erdoğan'ı rahatsız etti. Buna karşılık Şimşek, "Tüm verileri görmeli ve neler olup bittiğini kendiniz anlamalısınız." diye karşılık vererek sunumuna devam etti.



Bu, Erdoğan'ın Şimşek'i yeni Hazine ve Maliye Bakanı olması için ikna etmeye çalıştığı, nisan ayından 14 Mayıs'taki seçimlere kadar yaptıkları pek çok görüşmeden biriydi.



Görüşmede geri adım atmayan Şimşek, ekonomik yapıda Erdoğan'ın alışılmışın dışındaki para politikasına tamamen zıt geniş bir revizyon talep etti. Şimşek, dış destekli para politikasının sürdürülemez olduğunu belirterek "Taşıma suyla değirmen dönmez” dedi.



'ERDOĞAN’I BAYRAKTAR KARDEŞLER İKNA ETTİ'

Şimşek'in Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeleri bilen bir kaynak, Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ve Baykar'ı birlikte yöneten ağabeyi Haluk Bayraktar'ın da Cumhurbaşkanı'nı düşük faiz konusunda yanıldığı ve Şimşek'e ihtiyacı olduğu konusunda ikna etmeye çalıştığını ve bunda başarılı olduklarını kaydetti.



Özellikle Haluk Bayraktar, Şimşek'in atanmasının ardından Twitter'da onu ve yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı tebrik etti.



MEE'ye konuşan üçüncü bir kaynak ise, “Haluk Bayraktar'ın bir ihracatçı olarak Erdoğan'la ekonominin durumu hakkında konuşması çok da şaşırtıcı olmayabilir." dedi.



Baykar'ın sözcüsü bu konuda yorum yapmayı reddetti.



GÖSTERGE FAİZİ 18 AYDA YÜZDE 25’E ÇIKACAK

Kaynaklar, Şimşek'in Erdoğan'a gösterge faiz oranlarını kademeli olarak 18 ayda yüzde 8,5'ten yüzde 25'e kadar yükseltmeyi önerdiğini söyledi.



Erdoğan'ın Şimşek'le yaptığı görüşmeleri bilen bir başka kaynak ise Cumhurbaşkanı'nın Şimşek'e ekonomiyi düzeltmek için ne gerekiyorsa vermeyi kabul ettiğini söyledi. Kaynak, "Şimşek ona hükümetin son yıllarda kara listeye aldığı kişilerle çalışabileceğini söyledi, Erdoğan da bunun sorun olmayacağını söyledi." dedi.



ŞİMŞEK “EKONOMİ BEKLEDİĞİMDEN DAHA KÖTÜ” DEMİŞ

Erdoğan’ın, tartışmalı Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) atamaya karar verdiğinde herkesin endişelenmesine rağmen Şimşek'in BDDK görevi için Erdoğan'a üç öneri sunduğunu, Erdoğan'ın da Kavcıoğlu'nu seçtiğini ancak Şimşek ne isterse onu yapacağında ısrar ettiğini söylediği belirtildi.



Kaynak, "Şimşek, Erdoğan'ın kontrolü elden bırakmadığını görüyor ve bu durum uzun vadede onu tedirgin edebilir," diye ekledi.



Şimşek'e yakın kişiler ayrıca yeni maliye bakanının göreve geldikten kısa bir süre sonra çevresine ekonomik durumun hayal ettiğinden daha kötü olduğunu söylediğini aktardı.



Şimşek'e yakın bir başka kişi ise Şimşek’in Erdoğan'ı faiz oranları ve yeni merkez bankası başkanının seçimi konusunda ikna ederek "okyanusu aştığı" bir dönemde kimsenin küçük ayrıntılara odaklanmaması gerektiğini söyledi.



Söz konusu kişi, "Kavcıoğlu ertesi gün Şimşek'i ziyaret etti ve tam desteğini sundu" dedi. "Ne de olsa Kavcıoğlu'nun 30 yıllık bir bankacılık kariyeri var."

