Mehmet Şimşek ve Yalçın Karatepe arasındaki görüşme başladı. Gündem asgari ücret ve emekli maaşı

CHP'nin gölge bakanlarından Yalçın Karatepe ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün saat 10.00’da Hazine ve Maliye Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Mehmet Şimşek, CHP’li Yalçın Karatepe'yi bakanlık binasının kapısında karşıladı. Görüşmenin iki isim arasında geçeceği öğrenilirken, görüşme sonunda herhangi bir basın açıklaması beklenmiyor.

NELER KONUŞULACAK?

CHP’li gölge bakan Yalçın Karatepe’nin ziyareti öncesi CHP, Mehmet Şimşek ile görüşmede ele alınacak konuları masaya yatırdı.

CHP heyeti, halihazırda hükümetin çalıştığı vergi paketi için önerilerin yer aldığı bir rapor düzenledi. CHP’li ekonomi kurmayları bununla beraber acil önlem alınması gereken konular olarak belirlerdiği başlıkları da Mehmet Şimşek’e sunacak.

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI

İkili arasında yapılacak olan görüşmede ele alınması beklenen iki konunun toplumun çok büyük kısmını yakından ilgilendiren asgari ücret ve emekli maaşları konusunun olması bekleniyor.