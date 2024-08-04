Mehmet Şimşek ‘Yeni firmalar sırada’ 6 milyar lira rekor ceza kesildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, Bakan Mehmet Şimşek'in "çok kazanandan çok vergi alınması" prensibi doğrultusunda denetimlerde bulunurken, bu çerçevede kayıt dışı hasılatı belirlenen bir firmaya 6 milyar lira rekor ceza kesildi.

Bakanlık tarafından alınan bilgilere göre, Vergi Denetim Kurulu çalışmalarını bu yönde sürdürüyor.

Kurul, işletmelerin gerçek üretim miktarını belirlemek amacıyla "randıman analizi" yöntemiyle yoğun vergi incelemelerine başladı. Düzenlenen bu yöntemde işletmelerde imalatta kullanılan maddeler ve diğer üretim girdileri ile üretilmesi gereken mamul ve çıktılar analiz ediliyor. Bu yeni incelemeyle önemli sonuçlar da alınıyor.

Bu verilere göre, tütün ürünleri imalatıyla uğraşan bir firma için de randıman analizi ve kaydi envanter çalışması yapıldı. Sigara üretim bantlarının kapasite ve çalışma saatlerini dikkate alarak hesaplamalar yapılırken işletmenin doğal gaz, tütün ve sigara filtresi tüketimi verileri de kullanıldı.

Yapılan randıman ve kaydi envanter çalışması sonucu, firmanın kayıt dışı hasılat elde ettiği belirlendi. İncelemede, işletmedeki bazı belgelerin yasal defter kayıtlarına ve beyanlara dahil edilmediği görüldü. Sigaraların fatura düzenlendiği halde özel tüketim ve katma değer vergilerinin beyanlara yansıtılmadığı da tespit edildi.

İnceleme neticesinde firmaya yaklaşık 6 milyar TL vergi cezası uygulandı. Gecikme faiziyle beraber bu rakamın yükselmesi tahmin ediliyor. Yapılan incelemede, kurumlar, özel tüketim, katma değer vergileri ile geçici verginin de eksik ödendiği anlaşıldı.

"VERGİ GELİRLERİNDEKİ İYİLEŞMEYİ VATANDAŞIN REFAHINA YÖNLENDİRECEĞİZ"