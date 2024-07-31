Mehmet Şimşek’in talimatıyla 9 büyükşehirde operasyon başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, düşük gelirli bireylerden daha az vergi alacak bir sistem kuracaklarını belirtirken, yüksek gelirli bireylerin vergi kaçırma ve kayıt dışı faaliyetlerine yönelik cezaların artırılacağına ve denetimlerin sıklaştırılacağına dair açıklamalarının ardından, bakanlık ekipleri harekete geçti.

Vergi Denetim Kurulu (VDK), Bakan Şimşek'in "Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira. Bunlar çok düşük rakamlar" şeklindeki açıklamaları üzerine kuyumculuk sektörüne odaklandı. VDK ve Risk Analiz Genel Müdürlüğü, kuyumculuk sektörüne yönelik detaylı bir risk analizi gerçekleştirerek, tespit edilen mükelleflerin iş yerlerinde kapsamlı fiili sayım yapılmasına karar verdi.

Bu kapsamda, yaklaşık 3 bin kişilik bir denetim ekibi, vergi müfettişleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı personelinden oluşarak, kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren 552 mükellefin 9 büyükşehirdeki 707 adresinde eş zamanlı olarak fiili sayım çalışmalarına başladı.

Saha denetimlerinde, mükelleflerin mevcut stoklarının ayrıntılı olarak sayımı yapılacak. Ayrıca, faturasız altın ve değerli taş alım-satımları, ödemelerin ve tahsilatların şirket dışı banka hesapları üzerinden yapılıp yapılmadığı, faturalarda ürünlere ait gerçek gram bilgilerine yer verilmesi gibi unsurlar da denetlenecek. İş yerlerinde yetki belgesiz döviz alım-satımı yapılıp yapılmadığı ve başkalarına ait pos cihazlarının kullanılıp kullanılmadığı da kontrol edilecek.

Riskli olarak değerlendirilen mükellefler, ayrıca detaylı vergi incelemelerine tabi tutulacak. Bakanlık, kuyumculuk sektöründen sonra diğer sektörlerde de benzer inceleme ve saha denetimlerine devam ederek, bu yıl boyunca denetimsiz bir alan bırakmamayı planlıyor.