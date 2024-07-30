Mehmet Şimşek'in adıyla dev vurgun

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mehmet Şimşek'in adıyla dev vurgun

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in adını kullanarak dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı. Şüphelilere ait 551 banka hesabında 87 milyon lira tutarında para hareketliliği tespit edildi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde ikamet eden S.D., sosyal medya hesabının çalındığını ve hesabından "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek her haneye 5 bin TL yardım yapacak" şeklinde bir paylaşım yapıldığını fark ederek İlçe Jandarma Komutanlığı’na şikayette bulundu. Bu paylaşımı gerçek sanan D.D. ise dolandırıcılara 5 bin TL göndererek mağdur oldu ve jandarmaya başvurdu.

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19 FARKLI BANKADA 551 HESAP AÇTILAR

Olayla ilgili araştırma yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilere ait 19 farklı bankada açılmış 551 hesapta toplam 87 milyon lira tutarında para hareketliliği tespit etti. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleri, Kocaeli, Sakarya ve Sivas’ta belirlenen 7 adrese operasyon düzenledi.

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Operasyon sonucunda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 13 SIM kart, 1 dizüstü bilgisayar, 1 DVD ve 1 veri depolama aygıtı ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili soruşturma devam ediyor.

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