Vatandaşın sırtına bir ödeme yükü daha geliyor. Ekonomi kulislerinden sızdı

Seçim sonrası üst üste gelen zamlara yenisinin eklenmesi bekleniyor. Ekonomi kulislerinden sızan iddialara göre, başta bazı ürünlerdeki ÖTV oranı başta olmak üzere dolaylı vergilere zam bekleniyor.

Vatandaşın sırtına bir ödeme yükü daha geliyor. Ekonomi kulislerinden sızdı

Seçimden sonra açıklanan enflasyon rakamlarında doğalgaz fiyatlarının sıfırlanması ile düşüş görüldü. Ancak üst üste gelen zamlar enflasyonun gerçekte artmaya devam ettiğini gösteriyor. Seçim sürecinin sona ermesi ile birlikte bata alkollü içki ve sigara olmak üzere çok sayıda ürüne zam geldi.

Zamlar devam ederken ekonomi kulislerinde yeni iddialar dolaşıyor. Söz konusu iddialara göre dolaylı vergilerde zam bekleniyor. Söz konusu zamların arasında içki ve sigaralardan alınan ÖTV, yurt dışından alınan telefonlar için ödenen harç ve birçok kalem yer alıyor.

Dünya gazetesi yazarı Naki Bakır, bugünkü köşe yazısında motorlu taşıtlar ve gayrimenkul için bir defaya mahsus ek vergi alınmasının da gündemde olduğunu belirtti.

Naci Bakı’ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Ekonomi çevrelerinde; önümüzdeki günlerde dolaylı vergi niteliğindeki Özel İletişim Vergisi, alkollü içkiler ve motorlu taşıtlardan alınan ÖTV oranları, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardaki harç miktarı ve daha birçok harç kalemi, Damga Vergisi oran ve maktu tutarları ile BSMV oran veya kapsamında artışların gerçekleşeceği konuşuluyor. Doğrudan vergiler kapsamında bir defaya özgü ek Motorlu Taşıtlar ve ek Gayrimenkul Vergisi alınacağı da öne sürülürken, ekonomik denge vergisi, net aktif vergisi ve benzeri vergilerin tek seferlik olarak hayata geçirilmesi olasılığı da dile getiriliyor. Trafik cezalarının daha yoğun uygulanacağı, vergi denetim ve vergi incelemelerinin artırılacağı ifade ediliyor. Kurumlar Vergisi oranının birkaç puan artırılacağı da iddialar arasında yer alıyor."

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