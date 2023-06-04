Sinan Oğan’dan Mehmet Şimşek açıklaması: Erdoğan’a destek vermemizin en önemli ön şartlarından birisi…

Sinan Oğan, Hazine ve Maliye Bakanlığına Mehmet Şimşek'in getirilmesine ilişkin destek paylaşımı yaptı.

Sinan Oğan’dan Mehmet Şimşek açıklaması: Erdoğan’a destek vermemizin en önemli ön şartlarından birisi…

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklayarak muhalif seçmenin tepkisini çeken Sinan Oğan, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek ile ilgili destek paylaşımı yaptı.

Oğan, yaptığı paylaşımında, yeni kabinede kendine yer bulan Mehmet Şimşek'in göreve başlamasıyla Türk ekonomisinde normalleşme adımlarının görüleceğini iddia etti.

"EN KISA ZAMANDA NORMALLEŞME ADIMLARINI GÖRECEĞİZ"

Oğan'ın paylaşımı şu şekilde:

Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Erdoğan'a destek vermemizin en önemli ön şartlarından birisi, son bir kaç yıldır uygulanan 'faiz sebep, enflasyon sonuç' politikalarından vazgeçilmesi ve uluslararası normlara uygun ekonomi politikalarının uygulanmasına geçilmesiydi.

Yeni kabinede Sayın Mehmet Şimşek'in göreve başlamasıyla artık ekonomide inşallah en kısa zamanda normalleşme adımlarını göreceğiz...

ŞİMŞEK'İN DEVİR TESLİM KONUŞMASINI ALINTILADI

Sinan Oğan, yaptığı paylaşıma Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, görevi Nureddin Nebati'den devralması sonrası yaptığı konuşmanın yer aldığı videoyu da ekledi.

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