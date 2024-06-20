Mehmet Şimşek’ten İngiltere’de kritik mesaj

Bakan Şimşek, Türkiye’nin sürekli ve güçlü dezenflasyon eşiğinde olduğunu belirtti. Gelecek yıl enflasyonun 10’lu rakamların ortalarında olması ve sonrasında tek haneli rakamlara düşmesinin muhtemel olduğunu ifade etti.

Şimşek, korumacı eğilimlerin güçlü kalmaya devam etmesi durumunda küreselleşmeden uzaklaşmanın eşiğinde olabileceğimize dikkat çekti.

Bakan Şimşek, Ekim 2023’teki ziyaretinin ardından yeniden Londra’da yatırımcı toplantılarına katılıyor.

Yatırım bankaları JP Morgan, Deutsche Bank ve Dome Group tarafından organize edilen toplantılarda, portföy yatırımcıları, başlıca küresel yatırım fonları ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla bir araya gelecek. Ayrıca dünyanın önde gelen düşünce kuruluşlarından olan Chatham House’un Londra Konferansı’nda Türkiye ekonomisindeki son dönem gelişmeleri ve ekonomi programı hakkında üst düzey katılımcılara bilgi verecek.