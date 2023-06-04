Mehmet Şimşek’ten ‘U dönüşü’ sinyali. Saray’ın tezini çöpe attı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti. Yeni Bakan Mehmet Şimşek, görevi Nureddin Nebati'den teslim aldı.

Mehmet Şimşek, Bakan Nebati döneminde yatırım ve istihdamda önemli başarılar elde edildiğini söyleyerek kendisini teşekkür etti. Şimşek, temel hedeflerinin toplumun refahını artırmak olduğunu belirterek enflasyonla mücadele mesajını verdi.

‘U DÖNÜŞÜ’ SİNYALİ’ GELDİ

Şimşek, bakan olarak yaptığı ilk açıklamada ekonomide ‘U dönüşü’ sinyali verdi.

Şimşek, "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönmekten başka çaresi kalmamıştır" dedi, şeffaflık ve öngörülebilirlik vurgusu yaptı. Şimşek, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Sosyal refahı artıracağız. Bu hedefe ulaşmada şeffaflık, öngörülebilirlik, uluslararası normlara uygunluk temel hedefimiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Enflasyonla mücadele temel politikamız olacak.

Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı yükseltmektir. Vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarımıza başlayacağız. Orta vadede enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi ülkemiz için Hayati önem taşımaktadır. Bugün sayın bakanımızdan devraldığımız bayrağı daha da yukarı çıkarmak için gece gündüz çalışacağız. İnşallah hep birlikte bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız."

"AĞIR BİR GÖREV VERİLDİĞİNİ BİLİYORUM"

Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadele konusunda Merkez Bankası'na destek verilmesinin temel politikaları olacağını açıkladı.

Yeni Bakan, sözlerini "Bana ağır bir görev verildiğini biliyorum. İnşallah hep birlikte bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız" ifadeleriyle tamamladı.