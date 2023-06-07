Merkez Bankası’nın başına getirileceği konuşulan ismin ABD’de yönettiği banka 1 yıl sonra iflas etmiş

Yeni kabinenin açıklanmasından sonra gözler Merkez Bankası’na getirilecek isme dönerken, adı en çok konuşulan Hafize Gaye Erkan’nın ABD’de yönettiği bankanın iflas ettiği ortaya çıktı.

Merkez Bankası’nın başına getirileceği konuşulan ismin ABD’de yönettiği banka 1 yıl sonra iflas etmiş

Seçimlerin geride kalmasının ardından yeni kabine açıklandı. Tüm gözler artık ekonomik darboğazda olan Türkiye’nin ilgili kurumlarına getirilecek isimlere dönmüş durumda.

O kurumların başında ise Merkez Bankası geliyor. Son günlerde kurumda göre getirilecek en kuvvetli adayın Hafize Gaye Erkan olduğu konuşulurken, Erkan’ın özgeçmişi de dikkatleri çekiyor.

Erkan’ın özgeçmişinde dikkatleri çeken en önemli ayrıntı ise ABD’de görev yaptığı First Republic Bank oldu.

Koç Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, BBC Türkçe’deki yazısında Erkan’ın First Republic’te yaşadığı ‘batış’ deneyiminin, iktidar medyasındaki ‘en genç finans profesörü’ gibi çelişkili bilgilerle gizlenmeye çalışıldığına dikkat çekti.

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp "Mehmet Şimşek ekonomide yeni bir sayfa açabilecek mi?" başlıklı yazısında, Merkez Bankası için ismi geçen Prof. Dr. Demiralp, Erkan'ın özgeçmişindeki First Republic Bank'e dikkat çekti.

''KURUM ABD’DEKİ BANKACILIK KRİZİNİN MERKEZİNDE''

Demiralp "Erkan’ın özgeçmişinde öne ‘çıkarılmamaya’ çalışan kısımsa First Republic Bank‘ta çalıştığı dönem. Zira Erkan’ın 2021 Aralık’a kadar çalıştığı bu kurum, ABD’deki bankacılık krizinin ortasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

''BATIŞ TECRÜBESİNİ GİZLEME AMAÇLI''

Yazının ilgili bölümü şu şekilde:

"Ancak kendisi gelmeden önce paketlenmiş ve yaldızlanmış bilgilerin sunulması, bu gereksiz çarpıtmaların geçmişte CEO olarak çalıştığı First Republic Bank’in batış tecrübesini gizleme amaçlı olduğunu düşündürüyor. Bu durum ise çok ihtiyacı olan kredibilite ve samimiyetin önüne geçtiği gibi Şimşek’in devir teslim töreni sırasında altını çizdiği “şeffaflık” ve “tutarlılık” ilkelerine gölge düşürüyor."

Demiralp, yazısında ''Türk kamuoyu için birileri tarafından uygun görülmüş bu yaldızlama, yeni Merkez Bankası başkanı adayı hakkında iyi bir izlenim bırakmadığı gibi bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor'' ifadelerini kullandı.

İFLAS EDEN BANKA RESMEN SATILDI

Hafize Gaye Erkan’ın görev yaptığı First Republic Bank, ayrılışından 1 sene sonra ise battı. ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), First Republic Bank'in geçtiğimiz mayıs ayında iflas ettiğini ve yatırım bankası ve finansal hizmetler şirketi JP Morgan Chase'e satılacağını açıkladı.

Edinilen bilgilere göre, First Republic Bank kapatılarak bankanın 93 milyar dolarlık mevduatının tamamı ile varlıklarının bir kısmı JP Morgan'a satılacak.

First Republic Bank, faiz oranlarındaki keskin yükselişin ardından ABD'de 2 ay içinde iflas eden üçüncü banka olmuştu.

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