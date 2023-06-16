Mehmet Tezkan Merkez Bankası’nın faizi kaça çıkaracağını bugünden açıkladı

HalkTV yazarı Mehmet Tezkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası ile atacağı adımları kabullendik" diyerek faiz artışı sinyali vermesine ilişkin, "Gaye Hanım ile Mehmet Bey faizi artıracak. Kulislere sızan bilgilere göre fena halde artıracak. Politika faizini yüzde 25’e çıkaracakmış. Belki yüzde 30’a…" dedi.

Yazısında, "Peki ayın 22’sinde faiz 25’lere çıkarılırsa işler rayına girer mi? Yabancı sermaye gelir mi" sorusuna yanıt arayan Tezkan, şöyle devam etti:

"Gelmez… Belki bir miktar sıcak para. O kadar. Niye? Güven yok… Erdoğan’ın ne yapacağı belli değil. Bir hafta sonu cumayı cumartesiye bağlaşan gece yarısı bir bakmışız ki Gaye Hanım’ın da altına karpuz kabuğu konulmuş. Naci Bey gibi…

Peki güven nasıl sağlanır? Basit…

Bir: Merkez Bankası’nı yasayla yeniden bağımsız hale getirerek.

İki: Şeffaflıkla.

Üç: Yeniden hukuk devletine dönerek.

Milletvekili seçilen Can Atalay’ı keyfi nedenlerle hapiste tutarsan, İstanbul Anakent Belediye Başkanı İmamoğlu’na sudan sebeplerle siyaset yasağı getirip saf dışı bırakmaya çalışırsan, yargı iktidarın isteği doğrultusunda karar verirse ne dersen de, ne yaparsan yap işe yaramaz."