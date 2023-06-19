Merkez Bankası'ndan piyasaları hareketlendiren erteleme. Faiz kararı öncesi alındı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın bugün, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankalarla yapması beklenen toplantı 23 Haziran Cuma gününe yani faiz kararının açıklanmasından sonrasına ertelendi.

Merkez Bankası'ndan piyasaları hareketlendiren erteleme. Faiz kararı öncesi alındı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan çok önemli erteleme kararı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın bugün Türkiye Bankalar Birliği üyesi bankaların yöneticileriyle bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak bu çok önemli toplantı hakkında erteleme kararı çıktı. Toplantının 22 Haziran günü politika faiz kararının hemen sonrasına 23 Haziran'a ertelendi. Toplantının hangi gerekçeyle ertelendiği öğrenilemedi.

Bankaların Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile toplantıda dile getirdikleri sorunların teknik boyutlarıyla ilgili olarak yapılacak görüşme, böylece Perşembe günkü Para Politikası Kurulu toplantısının sonrasına kalmış oldu.

Bankaların gündeminde regülasyonlar, TCMB’nin getirdiği dönüşüm hedefleri ve kredilerde faiz sınırlaması gibi konular yer alıyor.

Bakan Mehmet Şimşek’in 16 Haziran Cuma günü, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile gerçekleştirdiği toplantılarda, ekonomik programın ayrıntıları ve gelecek politikalara ilişkin önemli konular ele alınmıştı.

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