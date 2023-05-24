Lidya Özdemiroğlu Mehmet Turgut'la görüntülendi. AVM'de panik anları

Ünlü müzisyen Atilla Özdemiroğlu'nun kızı Lidya Özdemiroğlu, önceki gün bir AVM'de ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut ile objektiflere takıldı. İkili muhabirleri görünce panik oldu.

Lidya Özdemiroğlu Mehmet Turgut'la görüntülendi. AVM'de panik anları

Yedi yıl önce hayata veda eden müzisyen Atilla Özdemiroğlu'nun ikiz kızlarından 26 yaşındaki Lidya, 2017'de 58 yaşındaki Levent Yüksel ile aşk yaşamıştı.

646d9c64e4bfdc06446e49fd.jpg

Bu ilişki sonrasında yine kendinden büyük bir beyefendi ile birlikte olmuştu.

646d9c64e4bfdc06446e49ff.jpg

Posta'da yer alan habere göre; Lidya Özdemir önceki gün Etiler Akmerkez'de objektiflere yansıdı. Yanında da şarkıcı Ada Sanlıman'dan 9 Mayıs'ta boşanan fotoğrafçı Mehmet Turgut (45) vardı.

646d9c64e4bfdc06446e4a04.jpg

Genç kadın flaşlar patlayınca telaşlandı ve saklanmaya çalıştı.

646d9c64e4bfdc06446e4a01.jpg

Mehmet Turgut devreye girip "Neden kaçıyorsun? Saklanmana gerek yok" diyerek sakinleştirdi ve ardından ekledi:

646d9c64e4bfdc06446e49fb.jpg

"Lidya benim arkadaşım. Kitap yazıyor. Fotoğraf çekimi için bir araya geldik. Aramızda aşk falan yok."

İlgili Haberler
Mehmet Turgut ile Ada Sanlıman boşandı
Mehmet Turgut ile Ada Sanlıman'ın evliliğinde kriz çıktı. Evleri ayırdılar
Öne Çıkanlar
Konyaspor küme düşüyor! Recep Çınar başarısızlığın sorumlusunu açıkladı
Konyaspor küme düşüyor! Recep Çınar başarısızlığın sorumlusunu açıkladı
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Son Haberler
Nanenin iki yaprağı bile şifa deposu Şifalı Bitkiler
Nanenin iki yaprağı bile şifa deposu
Netflix'deki 'şifre paylaşım yasağı' ABD'ye getirildi Teknoloji - Otomotiv
Netflix'deki 'şifre paylaşım yasağı' ABD'ye getirildi
Hazal Subaşı'nın yeni aşkı Aras Bulut İynemli'nin kuzeni çıktı! Magazin
Hazal Subaşı'nın yeni aşkı Aras Bulut İynemli'nin kuzeni çıktı!
Bu aylarda burun estetiği doğru mu Sağlık
Bu aylarda burun estetiği doğru mu
AB’den Yunanistan'ı geri itme uyarısı Dünya
AB’den Yunanistan'ı geri itme uyarısı
Şarkıcı Aslı Zen'den Selen Görgüzel'e ağır sözler: Parası neyse verelim de... Magazin
Şarkıcı Aslı Zen'den Selen Görgüzel'e ağır sözler: Parası neyse verelim de...
Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı Güncel
Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı