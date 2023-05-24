Lidya Özdemiroğlu Mehmet Turgut'la görüntülendi. AVM'de panik anları

Yedi yıl önce hayata veda eden müzisyen Atilla Özdemiroğlu'nun ikiz kızlarından 26 yaşındaki Lidya, 2017'de 58 yaşındaki Levent Yüksel ile aşk yaşamıştı.

Bu ilişki sonrasında yine kendinden büyük bir beyefendi ile birlikte olmuştu.

Posta'da yer alan habere göre; Lidya Özdemir önceki gün Etiler Akmerkez'de objektiflere yansıdı. Yanında da şarkıcı Ada Sanlıman'dan 9 Mayıs'ta boşanan fotoğrafçı Mehmet Turgut (45) vardı.

Genç kadın flaşlar patlayınca telaşlandı ve saklanmaya çalıştı.

Mehmet Turgut devreye girip "Neden kaçıyorsun? Saklanmana gerek yok" diyerek sakinleştirdi ve ardından ekledi:

"Lidya benim arkadaşım. Kitap yazıyor. Fotoğraf çekimi için bir araya geldik. Aramızda aşk falan yok."