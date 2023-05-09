Mehmet Turgut ile Ada Sanlıman boşandı

Ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut ile şarkıcı Ada Sanlıman'ın evliliği anlaşmalı olarak tek celsede bitti.

Mehmet Turgut ile Ada Sanlıman boşandı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mehmet Turgut ile Ada Sanlıman’ın 1,5 yıllık evliliklerini geçen hafta noktaladıkları ortaya çıktı.

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Ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut ile şarkıcı Ada Sanlıman geçen ayın son günlerinde Beykoz Adliyesi’ne başvurdu. Avukatları Nilsu Yıldız Hazer ve Ayşegül Mermer’in temsil ettiği ikili tek celsede yollarını ayırdı.

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Evliliklerini bir küs bir barışık sürdüren Turgut ve Sanlıman, mart ayında birbirlerini takipten çıkmış ve ayrılma aşamasında oldukları gündeme gelmişti. Geçen zamanda evliliklerini kurtaramayan çift, geçimsizlik nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

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