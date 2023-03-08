Mehmet Turgut ile Ada Sanlıman'ın evliliğinde kriz çıktı. Evleri ayırdılar

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Fotoğrafçı Mehmet Turgut ile söz yazarı ve caz yorumcusu Ada Sanlıman, 5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz eylül ayında nikâh masasına taşımıştı. Çift, Akyaka’da 12 kişinin şahitliğinde dünya evine girmişti.
Ancak mutlulukları uzun ömürlü olmadı.
Evliliklerinde yaşadıkları krizi aşamayan Mehmet Turgut ve Ada Sanlıman, geçtiğimiz günlerde evlerini ayırdı. Sosyal medyada takipleşmeyi de bırakan çift, mutlu günlerinden kalan tüm fotoğrafları sildi. Yakın çevreleri, ikilinin barışmasının zor olduğunu ve boşanma konusunda kararlı olduklarını söylüyor.
Ada Sanlıman’ın çıkardığı yeni şarkısı “Canavar”ın sözleri ise dikkat çekti:
Kaybolunca hep bana geldin
Hayatımı piç edip gittin
Başka yüzyıl olsaydı
Seni canavarlara yem ederdim
Baş edemediğimde sardım hep ben geriye
Ve döndüm deliye, teslim oldum yine zehre
Nefret ettim senden
Kendimden, her şeyimden
Hem barışmaktan yoruldum
Hem savaşmaktan
Dünyamdan çık git artık
Güzelse beni de çağır
Belki de sorun bizde değil
Dünyadadır