Mehmetçiğin Kosova'ya intikali tamamlandı

Kosova'da yaşanan olaylar sonrası görevlendiren Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde konuşlu 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı komando taburunun bir kısmı daha Çorlu'dan başkent Priştine'ye hareket etti.
Mehmetçik, buradaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından askeri uçaklarla Priştine'deki Uluslararası Adem Yaşari Havalimanı'na ulaştı.
SULTAN MURAT KIŞLASINDA KONUŞLANACAKLAR
Havalimanına gelen birliği Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı karşıladı. Askerler daha sonra konuşlanacakları Sultan Murat Kışlası'na intikal etti.(AA)
İlgili Haberler