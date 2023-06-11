NATO istedi Türkiye gönderdi. Mehmetçik Kosova'da Barış Gücü'nün komutasını devralabilir

NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nın talebi üzerine 500 askerden oluşan Türk komando taburunun, Sırbistan ile gerilimin had safhada olduğu Kosova'ya gönderilmesinin ardından ABD basını dikkat çeken bir haber yayımladı. ABD Merkezli Bloomberg'in geçtiği bilgiye göre, Türkiye, Kosova'da NATO öncülüğündeki Barış Gücü'nün (KFOR) gücünün komutasını İtalya'dan devralabilir.

NATO istedi Türkiye gönderdi. Mehmetçik Kosova'da Barış Gücü'nün komutasını devralabilir

Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilimi düşürmek için NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine 500 askerden oluşan Türk komando taburu Kosova'ya gönderildi. Türk taburu, KFOR birimleriyle entegre olurken ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'nin Kosova'da kritik bir görev alacağını yazdı.

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"NİHAİ KARAR KISA SÜRE ÖNCE VERİLDİ"

Haberde Türkiye'nin Kosova'daki NATO öncülüğündeki Barış Gücü'nün (KFOR) gücünün komutasını bölgede son 10 yılın en şiddetli çatışmalarının ardından bu sonbaharda planlanan bir rotasyonla İtalya'dan devralmasının beklendiği ifade edildi. Bloomberg, "yetki devrinin bir süredir değerlendirildiğini, ancak nihai kararın kısa süre önce verildiğini" kaydetti.

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"TÜRK TABURU 5 HAZİRAN'DAN İTİBAREN KOSOVA'DA"

500 askerden oluşan Türk komando taburu ile ilgili bilgiler veren KFOR Sözcüsü Albay Gallieni, "Türk taburu 5 Haziran'dan itibaren Kosova'da konuşlandırılmış durumda. Şu anda diğer KFOR birimleriyle entegre oluyor ve eğitim alıyorlar. Gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek için faaliyetleri desteklemek üzere konuşlandırılacaklar. Elbette kuzeyde konuşlandırılabilirler, çünkü güvenliğin sağlanması için mevcudiyeti iyileştiren KFOR'un ana yoğunlaşma çabası şu anda kuzeyde ancak yedek birimler, gerektiğinde ve gerekli olan her yerde konuşlandırılabilir" dedi.

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"TÜRK TABURU GEREKTİĞİ SÜRECE KOSOVA'DA KALACAK"

Türk komandolarının olayların yaşandığı Kosova'ya sevk edilmesi, dünyada gündem oldu. ABD merkezli Associated Press haber ajansı, "Türk kuvvetleri, NATO liderliğindeki barış güçlerini desteklemek üzere Kosova'da" diye yazdı. Kosova'da yaşanan olaylardan bahsedilen haberde; NATO'nun, Türk taburunun başlangıçta Kosova'nın Prizren kentindeki Sultan Murat Kampı'nda konuşlanacağını ve "gerektiği sürece" Kosova'da kalacağını söylediği ifade edildi.

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NE OLMUŞTU?

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

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2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak gören Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.

Kosovalı Sırplar, talepleri yerine getirilene kadar belediye binası önünde düzenledikleri protestolara devam edeceklerini belirtmişti.

Sırbistan yönetimi, Kosovalı Sırpların boykot ettiği ve katılımın yüzde 3'te kaldığı seçimlerin geçersiz olduğunu savunuyor.

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