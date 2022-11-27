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Mehmetçiği ne kar, ne fırtına, ne de zorlu arazi koşulları durdurabiliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde zorlu kış şartlarında operasyonlarına devam ettiğini bildirdi.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 10:52
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Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde zorlu kış şartlarında operasyonlarına devam ediyor. Onları ne kar, ne yağmur, ne fırtına ne de zorlu arazi şartları durdurabilir

Mehmetçiği ne kar, ne fırtına, ne de zorlu arazi koşulları durdurabiliyor
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TSK, Irak'ın kuzeyindeki Pençe serisi operasyonlarını aralıksız sürdürüyor

17 Nisan 2022'de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile Zap bölgesindeki teröristlerin temizlenerek hudutların güvenliği için bölgenin teröre karşı kilitlenmesi amaçlandı.

Aradan geçen 7 aylık süreçte Mehmetçikler zorlu bir arazide ve zorlu hava şartlarında teröristlerin inlerine giriyor, bölgeyi terörden temizliyor.

Kış aylarına girilmesiyle bölgedeki hava şartları da çetin hale geldi. Binlerce metrelik rakımda vatan ve millet aşkıyla görev yapan Mehmetçik, yer yer karlı arazide operasyonlarını icra ediyor.

Sıcaklığın eksi derecelerde olduğu Zap bölgesinde son günlerde hava durumu, gök gürültülü sağanak yağış ve fırtınalı seyrediyor.

Komandolar ve özel kuvvetler yoğun şekilde yıldırımların düştüğü, sisten dolayı görüş mesafesinin azaldığı, çamurlu ve karlı araziden dolayı intikalin zorlu olduğu bölgede kahramanca, korkusuzca görevlerini yerine getiriyor.

 

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