Mekanı sel götürürken okey oynamaya devam ettiler

Kaynak: Haber Merkezi
Mekanı sel götürürken okey oynamaya devam ettiler

İzmir'deki bir kahvehanede okey oynayan vatandaşlar, mekânı sel basmasına rağmen oyunlarına ara vermedi. O anları kaydeden bir kişi, videoyu sosyal medyada paylaştı ve görüntüler kısa sürede viral oldu.

İzmir'deki bir kahvehanede yaşanan olay, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve izleyenleri güldürdü. Şiddetli yağışlar sonrası kahvehaneyi su basmasına rağmen, içeride okey oynayan vatandaşlar oyunlarına ara vermedi. Mekânı su basmasına rağmen masalarından kalkmayan ve oyuna devam eden vatandaşların görüntüleri, orada bulunan bir kişi tarafından kaydedildi. Video sosyal medyada paylaşıldıktan sonra kısa sürede viral hale geldi ve binlerce kişi tarafından izlendi. İzleyenler, sel sırasında bile oyunlarını sürdüren vatandaşların sakinliği ve kararlılığı karşısında hayranlıklarını ve gülüşlerini gizleyemedi.

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