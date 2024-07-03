Marketteki küçük çocuğu kaçırmaya mı çalıştı?

Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan ve izleyenlerin kanını donduran görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük tepki topladı. Görüntülerde, üç kadından birinin küçük bir çocuğun elini tutup götürmeye çalıştığı, ancak çocuğun annesinin durumu fark edip hemen müdahale ettiği anlar yer alıyor.

Olay, bir markette alışveriş sırasında gerçekleşti. Kadınlardan biri, küçük çocuğun elini tutup götürmeye çalışırken, çocuğun annesi hızlı bir şekilde durumu fark edip çocuğunu kurtardı. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan bu anlar, sosyal medyada paylaşıldıktan kısa bir süre sonra geniş bir kitleye ulaştı ve büyük yankı uyandırdı.

Görüntülerdeki kadının, çocuğu gerçekten kaçırmaya çalışıp çalışmadığı ya da kendi çocuğu sanarak yanlışlıkla mı götürmeye çalıştığı konusu belirsizliğini koruyor. Ancak olayın meydana gelmesi ve güvenlik kameralarına yansıması, birçok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti ve olayla ilgili çeşitli yorumlar yapıldı.