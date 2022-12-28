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Yıldız oyuncu bir anda yere yığıldı. Maçta korku dolu anlar

Kariyerini Meksika ekibi Tigres'te sürdüren Andre-Pierre Gignac, Santos Laguna maçında bir anda yere yığıldı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 11:48
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Meksika Ligi'nde oynanan maçta korku dolu anlar. Yıldız oyuncu bir anda yere yığıldı

Yıldız oyuncu bir anda yere yığıldı. Maçta korku dolu anlar
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Meksika Kupası'nda Tigres ile Santaso Laguna'nın karşı karşıya geldiği mücadelede, yıldız golcü Andre-Pierre Gignac futbolseverlerin yüreğini ağzına getirdi.


GIGNAC KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI
Mücadelenin 35. dakikasında Tigres, Sebastian Fierro'nun golüyle öne geçti. Santos Laguna'da ise Javier Correa, Tigres'e cevap verdi ve skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Maçın 90+3. dakikasında Tigres'in golcüsü Andre-Pierre Gignac, rakibinin uzaklaştırmak için vurduğu top kafasına gelince korku dolu anlar yaşattı.

YERE YIĞILDI
Kafasına top gelen Andre-Pierre Gignac, bir süre sonra yere yığıldı. Hareketsiz şekilde yerde yatan futbolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ayağa kalktı. Fransız futbolcu ayağa kalktıktan sonra istifra etti ve oyundan çıkarıldı. Ancak kulübede de istifra etmeye devam eden Gignac, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 


SAĞLIK DURUMU İYİ
Maç sonu açıklama yapan Tigres'in hocası, deneyimli futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

 

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