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Fransız yıldız, "Messi kazansın" dedi ortalık karıştı

Fransız forvet Andre-Pierre Gignac, Dünya Kupası finalindeki Arjantin - Fransa karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncunun sözleri Fransa'da büyük tepki topladı

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 17:47
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Gignac: Fransızım ama Messi kazansın

Fransız yıldız, ''Messi kazansın'' dedi ortalık karıştı
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Gignac, Lionel Messi'nin kupayı kazanmasını istediğini söyledi. Kariyerine Meksika ekibi Tigres'te devam eden Gignac, açıklamasında, "Ben Fransızım ama Lionel Messi'nin kupayı kazanmasını istiyorum. Çünkü kariyeri boyunca yaptıklarıyla bunu hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Lionel Messi'nin takıma liderlik ettiğini ve iyi bir turnuva geçirdiğini dile getiren 37 yaşındaki oyuncu, "Onun davranışları, lider davranışı" diye konuştu.

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