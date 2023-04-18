Meksika'da 400 hektar alan küle döndü

Meksika’nın güneyindeki Oaxaca eyaletinde 5 ayrı noktada orman yangını çıktı.

Oaxaca Eyaleti Orman Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, orman yangınlarının aktif olduğu ifade edilerek, yangınlara 13 itfaiye ekibi ve 1 helikopter ile müdahale edildiği aktarıldı. Açıklamada, sıcak ve kurak hava koşullarının alevlerle mücadeleyi zorlaştırdığı ifade edildi.

400 HEKTARDAN FAZLA ALANI YAKTI. ÇOK SAYIDA HAYVAN TELEF OLDU

Oaxaca eyaletinde yer alan Selva de los Chimalapas adlı ormanlık bölgesinde geçtiğimiz hafta cuma günü başlayan yangınlarda şu ana kadar 400 hektar ormanlık alanın kül olduğu bildirildi.

Yangınlarda şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmazken, çok sayıda hayvanın telef olduğu ve tarım arazilerine zarar gördüğü açıklandı.