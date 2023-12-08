Meksika’da 5.8 büyüklüğünde deprem

Meksika’nın Chiautla de Tapia kentinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KAYNAK: İHA
Meksika’da 5.8 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, 5.8 büyüklüğündeki depremin Meksika’nın Puebla eyaletindeki Chiautla de Tapia kentinin 10 kilometre kuzey kuzeydoğusunda 45 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi.

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi, depremin yerel saatle 14.03’te gerçekleştiğini açıkladı.

Deprem, Puebla eyaletinin yanı sıra çevresinde Morelos, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala eyaletlerinde ve başkent Mexico City’de hissedildi.

Mexico City’de deprem uyarı sistemi devreye girerken, sirenlerin çalması ile Meksikalılar ev ve iş yerlerini terk ederek sokağa çıktı.

Depremde henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.

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