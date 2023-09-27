Meksika'da çete tarafından kaçırıldığı iddia edilen belediye başkanı serbest bırakıldı

Meksika'da yeni nesil Jalisco karteli tarafından zorla alıkonulduğu iddia edilen Cotija kentinin belediye başkanı Yolanda Sanchez'in serbest bırakıldığı bildirildi.

KAYNAK: AA
Meksika'da çete tarafından kaçırıldığı iddia edilen belediye başkanı serbest bırakıldı

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, organize suç örgütü tarafından kaçırıldığı öne sürülen belediye başkanının özgürlüğüne kavuştuğunu teyit etti.

Lopez Obrador, "Bugün saat 05.00'te Kamu Güvenliği Bakanı, belediye başkanının kurtarılması için ulusal muhafızdan destek talebinde bulundu. Sonrasında aldığımız habere göre başkanın serbest bırakıldığı doğrulandı." ifadesini kullandı.

Sanchez'in 23 Eylül'de alışveriş merkezinden ayrıldığı esnada bir araca zorla bindirilerek kaçırıldığı duyurulmuştu.

Ülkenin en tehlikeli uyuşturucu karteli olarak bilinen Jalisco çetesinin Sanchez'i bir süredir tehdit ettiği yerel medyaya yansımıştı.

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