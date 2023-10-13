Meksika’da cezaevinde çete kavgası: 4 ölü

Mahkum yakınları ise cezaevi etrafında toplanarak bilgi istedi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Çete rekabeti kanlı bitti
Tabasco eyaletine bağlı Cardenas kentindeki Las Palmas Sosyal Yeniden Entegrasyon Merkezi’nde mahkumlar arasında çatışma çıktı. Meksika basınında çıkan haberlere göre, kavganın iki çete arasında yaşandığı bildirildi. Çıkan kavgada 4 mahkum hayatını kaybetti.
Güvenlik güçleri müdahale etti
Olayın duyulması üzerine cezaevine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. Güvenlik güçleri, olayları yatıştırmak için müdahale etti. Olayların ardından cezaevi etrafına toplanan mahkum yakınları ise yetkililerden bilgi talebinde bulundu.
Soruşturma başlatıldı
Savcılık, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Olayda hayatını kaybeden mahkumların kimlikleri ve kavganın sebebi araştırılıyor.