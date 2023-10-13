Meksika’da cezaevinde çete kavgası: 4 ölü

Meksika’nın Tabasco eyaletindeki bir cezaevinde iki çete arasında çıkan kavgada 4 mahkum öldü. Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

KAYNAK: AA
Meksika’da cezaevinde çete kavgası: 4 ölü

Mahkum yakınları ise cezaevi etrafında toplanarak bilgi istedi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çete rekabeti kanlı bitti

Tabasco eyaletine bağlı Cardenas kentindeki Las Palmas Sosyal Yeniden Entegrasyon Merkezi’nde mahkumlar arasında çatışma çıktı. Meksika basınında çıkan haberlere göre, kavganın iki çete arasında yaşandığı bildirildi. Çıkan kavgada 4 mahkum hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri müdahale etti

Olayın duyulması üzerine cezaevine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. Güvenlik güçleri, olayları yatıştırmak için müdahale etti. Olayların ardından cezaevi etrafına toplanan mahkum yakınları ise yetkililerden bilgi talebinde bulundu.

Soruşturma başlatıldı

Savcılık, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Olayda hayatını kaybeden mahkumların kimlikleri ve kavganın sebebi araştırılıyor.

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