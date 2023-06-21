Meksika’da devlet petrol şirketine ait helikopter düştü

(İHA) Campeche eyaletinde yer alan Ciudad del Carmen şehri açıklarında Meksika devlet petrol şirketi PEMEX’e ait helikopter denize düştü. Kaza sonrası bölgede havadan ve denizden arama çalışmaları başlatıldı.

PEMEX yetkilileri yaptığı açıklamada, denizdeki petrol platformuna gitmek üzere havalanan helikopterin yolculuk sırasında bilinmeyen bir nedenle düştüğünü ifade ederek, helikopterin içerisinde bulunan kaptan pilot ve yardımcı pilottan oluşan 2 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yetkililer helikopterin petrol platformundan nöbet değişimi sırasında PEMEX personelinin taşınması için kullanıldığını, ancak kaza sırasında içerisinde yolcu bulunmadığını belirtti. Kazanın sebebinin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı.