Meksika'da fırtına felaketi

Meksika'nın güneyindeki Oaxaca eyaletinde şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle sel ve su baskınları meydana geldi. Araçlar, sel sularında sürüklendi. Yıldırım düşmesi sonucu bir palmiye ağacı ise alev aldı.

Meksika'da fırtına felaketi

Oaxaca eyaletinin başkenti Oaxaca de Jurez şehrinde 32 ağaç fırtına nedeniyle devrildi.

Çok sayıda araçta maddi hasar oluştu. Aurelio Valdivieso devlet hastanesinde elektrik trafosu arızalandı. Hastanenin acil servisi sular altında kaldı.

Fırtına eyaletin diğer şehirlerinde de etkisini gösterdi. Xoxocotlan kentinde elektrik kesintileri yaşandı. Bir sağlık merkezini su bastı.

Yetkililer, fırtınada can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Sivil savunma ekipleri ve belediye personeli, mağdur olan vatandaşlara destek vermek ve çevrede oluşan hasarı gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

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