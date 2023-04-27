Meksika’da havacılık fuarında rüzgar çadırı uçurdu, 13 kişi yaralı

Metal parçaların savrulduğu kazada 13 kişi yaralanırken, bunlardan 5’i hastaneye sevk edildi.
Meksika’da beşinci defa gerçekleştirilen 2023 Meksika Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’na (Famex 2023) 47 ülkeden 600 şirket iştirak edecek.
Meksika’nın Tecamac kentindeki Santa Lucia 1 Numaralı Askeri Hava Üssü’nde düzenlenen “2023 Meksika Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı” (Famex 2023) esnasında şiddetli rüzgar büyük bir çadırı yerinden söktü.
Metal parçaların savrulduğu kazada 13 kişi yaralanırken, bunlardan 5’i hastaneye sevk edildi.
Meksika’da beşinci defa gerçekleştirilen 2023 Meksika Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’na (Famex 2023) 47 ülkeden 600 şirket iştirak edecek.