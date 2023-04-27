Meksika’da havacılık fuarında rüzgar çadırı uçurdu, 13 kişi yaralı

Metal parçaların savrulduğu kazada 13 kişi yaralanırken, bunlardan 5’i hastaneye sevk edildi.

Meksika’da beşinci defa gerçekleştirilen 2023 Meksika Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’na (Famex 2023) 47 ülkeden 600 şirket iştirak edecek.