Meksika’da kum fırtınası: 3 şehirde elektrik kesildi

Meksika’da meydana gelen kum fırtınası 3 şehirde elektrik kesintilerine ve maddi hasara yol açtı.

KAYNAK: İHA
Meksika’da kum fırtınası: 3 şehirde elektrik kesildi

Meksika’nın kuzeyinde bulunan Sonora eyaletinde kum fırtınası etkili oldu.

Fırtına eyaletin başkenti Hermosillo'nun yanı sıra Guaymas ve Empalme şehirlerinde etkili olurken, bölgede elektrik hizmetinin yüzde 80 oranında kesintiye uğradığı ve maddi hasar meydana geldiği rapor edildi. Eyaletin 3 şehrini vuran fırtına nedeniyle çok sayıda yapının çatısı uçarken, devrilen ağaçlar yolları kapatarak ulaşımı engelledi. Elektrik kesintilerine ek olarak iletişimde de aksaklıklar yaşandı. Kum fırtınası nedeniyle gökyüzü sarı bir renge bürünürken görüş mesafesi azaldı.

Sonora Eyaleti Valisi Alfonzo Durazo felaket sonrası yaptığı açıklamada fırtına nedeniyle can kaybının yaşanmadığını bildirirken, itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin bölgede oluşan hasarın giderilmesi için çalıştıklarını ifade etti. Vali Durazo ayrıca halktan gerekli olmadıkça evlerinden çıkmamalarını, sakin olmalarını ve yetkililerin talimatlarına uymalarını istedi.

Meteoroloji uzmanları da kum fırtınalarının, kurak bölgelerde oluşan güçlü rüzgarların kumu taşıması nedeniyle meydana geldiğini açıkladı. Fırtına ile birlikte taşınan toz ve kumun ise başta astım, bronşit ve alerjik rinit hastalığı olanlar olmak üzere insan sağlığını olumsuz etkilediği belirtilirken, muhtemel bir toz fırtınası sırasında toz ve kuma maruz kalmamak için bir yere sığınılması, evdeki tüm hava girişlerinin kapatılması ve açık havada bulunmak zorunda olanların ise maske ve gözlük kullanmaları tavsiye edildi.

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