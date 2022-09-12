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Meksika’da teknede bin 700 kilo kokain ele geçirildi

Meksika’nın Chiapas eyaleti açıklarındaki bir teknede bin 700 kilogram kokain ele geçirildi.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 23:47
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Meksika’da teknede bin 700 kilo kokain ele geçirildi

Meksika’da teknede bin 700 kilo kokain ele geçirildi
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Meksika’da kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda bin 700 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Meksika Donanma Sekreterliği (SEMAR), istihbarat çalışmaları sonucu kokain taşıdığından şüphelenilen bir teknenin takibe alındığını açıkladı. Güvenlik güçleri tarafından havadan ve denizden yürütülen operasyonda, teknenin Chiapas Limanı açıklarında olduğu tespit edildi. Yaşanan kovalamacanın ardından tekneye ulaşan ekipler, yapılan aramada paketler halinde bin 700 kilogram kokain ele geçirdi. Tekne ve içerisindeki kokain Meksika Cumhuriyet Başsavcılığı makamlarına teslim edilirken, teknedeki 8 kişi uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı.

Yetkililer, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 487 milyon peso (24 milyon 515 bin dolar) olduğunu ve uyuşturucu kaçakçılarına büyük darbe indirildiğini ifade etti.

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