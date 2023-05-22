Meksika'daki silahlı saldırıda 10 kişi öldü

Meksika'nın kuzeyinde off-road yarışlarının yapıldığı alana düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'daki silahlı saldırıda 10 kişi öldü

(AA) Yerel basına göre, Baja California eyaletine bağlı Ensenada kentinde organize edilen off-road yarışlarının yapıldığı alana silahlı saldırı düzenlendi.

Minibüsle alana gelen silahlı kişiler etrafa rastgele ateş açtı, 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

POLİS GÜVENLİK KORDONUNA ALDI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ise bölgeyi güvenlik kordonuna aldı.

Ensenada Belediye Başkanı Armando Ayala Robles, açıklamasında, olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Gerekli tüm bilgilerin sağlanması için eyalet savcılığı ve federal polis birlikte çalışıyor. Sorumlular adalete hesap verecek" ifadesini kullandı.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Son Haberler
Serinlemek için girdiği denizde hayatını kaybetti Yaşam
Serinlemek için girdiği denizde hayatını kaybetti
Adana depremi sonrası Naci Görür'den 'dikkatli olmak gerekir' uyarısı Güncel
Adana depremi sonrası Naci Görür'den 'dikkatli olmak gerekir' uyarısı
Üzerine yıldırım düşen 2 çoban hastanelik oldu Yaşam
Üzerine yıldırım düşen 2 çoban hastanelik oldu
Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor. Dünya genelinde çöküş yaşandı Teknoloji - Otomotiv
Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor. Dünya genelinde çöküş yaşandı
Bakan Çavuşoğlu'ndan AKP'nin Suriyeli politikasına dair açıklama. 'Tamamını göndereceğiz dersek doğru olmaz' Siyaset
Bakan Çavuşoğlu'ndan AKP'nin Suriyeli politikasına dair açıklama. 'Tamamını göndereceğiz dersek doğru olmaz'
Otomobille traktör çarpıştı Yaşam
Otomobille traktör çarpıştı
Bedava dağıtılan biletlerin yarattığı devasa kamu zararını gösteren fotoğraf Güncel
Bedava dağıtılan biletlerin yarattığı devasa kamu zararını gösteren fotoğraf