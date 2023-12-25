Meksika'dan ABD'ye doğru binlerce göçmen yola çıktı

Der Spiegel'de yer alan habere göre, Güney Meksika'dan çok sayıda göçmen ABD'ye doğru yola çıktı. Yürüyüş, Chiapas eyaletinin Tapachula şehrinde "Yoksulluktan Çıkış" sloganıyla başladı. Aktivist ve organizatör Luis García Villagrán, göçmen grupta Afrika ülkeleri ve Çin dahil 24 ülkeden insanların bulunduğunu söyledi.

García, "Meksika devletine bize sahil yolunda yürümekten başka seçenek bırakmadığını söylüyoruz" dedi. Ona göre, ülkenin göç yetkilileri artık Tapachula'ya gelen ve ABD'ye gitmek isteyen yabancılara geçiş izni vermeyecek.

Garcia, "Bu ABD'nin onlara verdiği bir emir olabilir, bilmiyoruz" dedi.

Her yıl özellikle Güney ve Orta Amerika'dan yüzbinlerce insan Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışırken, ABD Sınır Devriyesi yakın zamanda her gün yaklaşık 10.000 sınır geçişini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas ve ulusal güvenlik danışmanı Liz Sherwood-Randall , konu hakkında görüşmek üzere Çarşamba günü Mexico City'de Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador ile bir araya gelecek.

López Obrador, düzensiz göçe karşı daha sert önlemlerin alınacağının sözünü vermişti.