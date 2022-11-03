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Ankara'da 'Ölüler Günü' kutlandı

Güney Amerika topraklarından biri olan Meksika’da her yıl yakınlarını anmak için kutlanan Ölüler Günü etkinlikleri, Ankara’da bulunan bir salonda gerçekleştirildi.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 00:33
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Meksika'nın Ölüler Günü etkinliği başkentte yapıldı

Ankara'da 'Ölüler Günü' kutlandı
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Meksika’da 1-2 Kasım’da vefat eden ailelerin, akrabaların ve arkadaşların anıldığı Ölüler Günü, Ankara’da renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Tarihsel olarak sömürge dönemi öncesiyle bağdaştırılan Ölüler Günü, kurukafa makyajı ve iskeletler ile ölü yakınlarının temsil edildiği görüntülere ev sahipliği yaptı. 

"CADILAR BAYRAMI'NDAN ÇOK FARKLI BİR ETKİNLİK"

Programda konuşan Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez Hernandez, "Bu akrabalarımıza ithafen kutladığımız bir gün. Bu durumda iki noktayı hatırlamayı kutluyoruz. Bu kültür Meksika ve İspanyol kültürünün etkilerinin bir birleşimi. İnsanların akrabalarımız olduğunu hatırlamanın yolu bu. Bu bizim için, ülkeler için çok önemli" dedi. Cadılar Bayramı'ndan çok farklı bir etkinlik olduğunun altını çizen Hernandez, ölülerine geleneksel yemek ve içeceklerini bu özel günde getirdiklerini belirtti.

Etkinliğe birçok ülkenin büyükelçisinin yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi katıldı. (İHA)

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