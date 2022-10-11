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  • Meksika'dan Ambarlı limanına gelen gemide uyuşturucu ele geçirildi

Meksika'dan Ambarlı limanına gelen gemide uyuşturucu ele geçirildi

Bu kadarı ilk kez yakalandı. Meksika'dan Türkiye gelen gemiye uyuşturucu baskını. İki aylık takip soncu kumaşların içlerine gizlenmiş 1,5 ton marihuana ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 11:07
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Ambarlı limanında uyuşturucu baskını. Meksika'dan gelen gemide 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Meksika'dan Ambarlı limanına gelen gemide uyuşturucu ele geçirildi
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Türkiye'de ilk kez bu büyüklükte uyuşturucu ele geçirildi. İstanbul'da narkotik polisi, Meksika’dan Türkiye’ye kumaş getiren gemiyle uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştiren şüphelileri 2 aylık takibin ardından Ambarlı Limanı’nda yakaladı. Kumaş içerisinde gizlenmiş 1.5 ton marihuana ele geçiren polis, 5 şüpheliyi ise gözaltına aldı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay önce Meksika’dan Türkiye’ye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceğini belirledi.

Ekipler bunun üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinler ve yürütülen soruşturma ile birlikte şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı. 2 ay devam eden çalışmaların ardından şüphelilerin bir gemiyle Türkiye’ye kumaş getireceğini belirledi.

Meksika limanından çıkan gemiyi takibe başlayan narkotik polisi, Beylikdüzü’ndeki Ambarlı Limanı’na demir atan şüpheli gemiye operasyon düzenledi.



Operasyonda kumaş topları içerisinde zulalanmış vaziyette 1 ton 580 kilo 640 gram marihuana ele geçirildi. Polis H.S., C.A., M.U., Z.Ö. ve M.S. isimli 5 şüpheliyi ise gözaltına aldı. Şüphelilerin Güney Amerika’daki uyuşturucu kartellerinin Türkiye ayağını yürüttüğü değerlendiriliyor. (DHA)

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Yıldırım Demircioğlu
11.10.2022 11:29
Uyuşturucu toplumsal bir yıkıma sebep olur. Neden Türkiye? Önce bu soruya cevap bulunmalı.  
 
Az kaldı inşallah,uyan yurdum insani
11.10.2022 11:20
Ülkenin beyni zaten ugustu hayat şartları,gelecek kaygısı ,adaletsiz düzeni,yalan talan,yetmedi uyuşturucuyla yeni nesle göz dikildi sanki,budami dezarmadyon haber,budami normaliniz oldu,  
 
Faruk Kaya
11.10.2022 11:15
kesin yanlış adrestir  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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