Melek Mosso konseri sonrası tepkilerin odağında olan AKP’li belediye başkanı istifa ettirilmiş

Melek Mosso’nun konser verdiği Süleymanpaşa ilçesinin AKP’li belediye Başkanı Cüneyt Yüksel istifa ettirildi. Yüksel’in konser sonrası Ankara’ya çağırılarak fırçalandığı öğrenildi.

Melek Mosso konseri sonrası tepkilerin odağında olan AKP’li belediye başkanı istifa ettirilmiş

Şarkıcı Melek Mosso’nun AKP’li Süleymanpaşa Belediyesi’nin düzenlediği Tekirdağ Kiraz Festivali’nde konser vermesi istifayla sonuçlandı.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Haber7’de yer alan habere göre konsere izin veren AKP’li belediye başkanı Cüneyt Yüksel tepkiler üzerine Ankara’ya çağrıldı. Burada savunma veren Yüksel ardından ‘istifa etti.’ Yüksel’in yerine ise Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar getirildi.

Konser AKP’lilerin tepkisini çekmiş, başkan Yüksel “Milletimizin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiği’ vurgusunu göz önünde bulundurarak, konseri iptal etmenin, toplumsal ayrışmayı körükleyen bir eylem olacağı, farklı polemiklere zemin hazırlayacağı düşüncesiyle etkinliğe devam etme kararı aldık” ifadeleriyle kendisini savunmuştu.

Melek Mosso söz konusu konserde “Maksadını aşan şakamdan, incinen, üzülen, kalbi kırılan bir tek kardeşim bile varsa ondan çok çok özür diliyorum. Şuna inanıyorum Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bundan sonra bununla ilgili en sert uygulamaları, en sert düzenlemelerini yapacağına inanıyorum” demişti.

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