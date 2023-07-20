Melek Mosso'dan aşk dolu pozlar. Herkes dövmelerine takıldı

Konser maratonuna kısa bir aran Melek Mosso, sevgilisi Serkan Sağdıç ile birlikte tatile çıktı.

Evlilik hazırlığı yapan çift, mutluluklarını sergiledi. Sevgilisiyle birlikte objektif karşısına geçen Mosso, romantik kareleri "Gittim, gördüm, sevdim" notuyla paylaştı.

Kalça estetiği yaptırdığı konuşulan Melek Mosso'nun sevgilisi de bol dövmeliydi. Hal böyle olunca çifte sosyal medyada yorum yağdı. Şarkıcının pozlarını görenler "Güzel çift", "Enişte yakıyor", "Dövmeler dört bir yanını sarmış" yazdı.

EVLİLİK TEKLİFİ ALMIŞTI

Öte yandan bir süredir aşk yaşadığı Serkan Sağdıç ile aşk yaşayan Melek Mosso, dört ay önce evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Ünlü şarkıcı, evlilik teklifi almış ve sevgilisine "Evet" yanıtını vermişti. O anları da sosyal medya hesabından yayınlayan Melek Mosso'ya tebrik mesajları yağmıştı.

